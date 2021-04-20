Собирал данные для политических репрессий: В МИДе России рассказали, чем занимался украинский дипломат, задержанный в Петербурге

Александр Сосонюк собирал базы данных россиян и украинцев. Фото: Генконсульство Литовской Республики в Санкт-Петербурге

Министерство иностранных дел России опубликовало официальное заявление по поводу высылки сотрудника украинского консульства, задержанного за шпионаж в Петербурге и ответных действиях Киева. В том числе в МИДе назвали и характер занятий консула, попавшего в руки ФСБ.

- Украинскому консулу было рекомендовано покинуть Россию, после того как он был задержан с поличным при совершении противоправных действий. Он пытался приобрести закрытые базы данных российских правоохранительных органов, содержащие персональные сведения о частных лицах. Эти материалы нужны киевским властям для подготовки политических репрессий против своих же соотечественников, обладающих двойным гражданством России и Украины или имеющих собственность и родственников в нашей стране, - говорится в заявлении МИДа.

Дипломата задержали оперативники ФСБ. Фото: кадр с видео.

В ведомстве отмечают, что большая часть украинцев так или иначе связана с Россией, а значит консул, должный защищать интересы своих сограждан, работал против них же.

При этом ответная высылка из Украины российского дипломата того же ранга неприемлема - сотрудника дипмиссии России никто не ловил на нарушении закона, а значит и причин для таких действий нет.

- МИД России не может рассматривать высылку российского дипломата из Украины в качестве симметричной меры и оставляет за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов Посольства Украины в Москве, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан сотрудниками ФСБ России 16 апреля. Позднее стало известно, в чем именно подозревают задержанного.

- Этот мужчина приезжал к нам на рынок, он искал базу данных по гражданам России, - рассказал один из торговцев рынка техники, также задержанный ФСБ. – Имени его я не знаю. Интересовали его, по моей памяти, базы по пропискам россиян, по машинам – регистрационные номера, а также база ФСБ и база уголовных дел.

Отметим, что Сосонюк работал в петербургском представительстве украинской дипмиссии с 2012 года. В городе на Неве он жил с женой и детьми. Покинуть Россию дипломат должен в течение трех суток.