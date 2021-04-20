До +13 солнечно: погода в Петербурге на 20 апреля

Осадков синоптики пока не обещают, но уже в среду пойдут дожди

Солнечно и умеренно тепло: погода на вторник. Артем КИЛЬКИН (архив) Фото:

Последний солнечный и теплый день недели, если верить синоптикам, наступил в Петербурге. Вторник, 20 апреля, окажется ясным и сухим, но уже в среду в город придут дожди и небольшое похолодание.

- Во вторник в Петербурге ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, умеренный. Температура воздуха днем составит от +11 до +13 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает городской гидрометцентр.

На 7:45 утра в Петербурге ясно, контрольные термометры показывают +4 градуса ровно. Ветра практически нет. Давление составляет 768,3 мм ртутного столба, а влажность достигает 55%.

А вот среда будет не в пример ненастнее. Утром и днем ожидаются дожди, даже, возможно, с мокрым снегом. Температура упадет до +2 градусов ночью, а днем не поднимется выше +7. В четверг будет теплее, но тоже с осадками.