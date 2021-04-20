«Газель» и «Форд» сгорели за ночь в Петербурге

Два горевших автомобиля тушили ночью в Петербурге. Артем КИЛЬКИН (архив) Фото:

Два похожих автомобиля сгорели минувшей ночью в разных концах Петербурга. По неизвестной пока причине огонь уничтожил «Газель» и «Форд Транзит». Несмотря на усилия пожарных, от машин остались лишь обгорелые кузова.

- В 01:22 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, Афонская улица дом 24 корпус 1. В автомобиле марки «Газель» выгорел салон. В 01:48 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Тушили «Газель» девять человек личного состава МЧС при помощи двух единиц техники.

А примерно через час пришел практически такой же вызов из Колпино. Там. на бульваре Трудящихся полыхал микроавтобус «Форд». Огнеборцы прибыли на место в 3:24, а в 4:21 отчитались о ликвидации ЧП. Увы, но машина выгорела «по всей площади».

Здесь также работали две единицы техники и девять спасателей МЧС.