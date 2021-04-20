Мародеры растащили оборудование арендаторов-погорельцев с «Невской мануфактуры»

Представители фирм жалуются на убытки и потери от воровства

Арендаторы "Невской мануфактуры" пострадали от огня и воровства. Артем КИЛЬКИН (архив) Фото:

Сильнейший пожар, произошедший на фабрике «Невская мануфактура» 12 апреля, не только уничтожил старинное здание и унес жизнь 31-летнего спасателя МЧС, но и принес множество проблем фирмам, арендовавшим площади на территории предприятия. Кроме убытков от огня, коммерсанты жалуются и на мародеров.

- Пожар нас не очень коснулся — коснулось мародерство. У нас вынесли все оборудование - шлифовальные машины, генератор, болгарки, дрели, шуруповерты и даже личные вещи, - рассказал «Невским новостям» владелец мастерской художественной ковки.

По словам бизнесмена, теперь ему придется искать деньги на новое оборудование или закрывать фирму.

Жалуется на мародеров и владелица строительной компании: «Все сгорело! А еще и обворовали! Ни света, ничего нет. Только сегодня туда допустили».

У других арендаторов свои проблемы: они не могут перенести производство на другие площадки из-за отсутствия света и возможности вывезти оборудование.