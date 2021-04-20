Мародеры растащили оборудование арендаторов-погорельцев с «Невской мануфактуры»
Сильнейший пожар, произошедший на фабрике «Невская мануфактура» 12 апреля, не только уничтожил старинное здание и унес жизнь 31-летнего спасателя МЧС, но и принес множество проблем фирмам, арендовавшим площади на территории предприятия. Кроме убытков от огня, коммерсанты жалуются и на мародеров.
- Пожар нас не очень коснулся — коснулось мародерство. У нас вынесли все оборудование - шлифовальные машины, генератор, болгарки, дрели, шуруповерты и даже личные вещи, - рассказал «Невским новостям» владелец мастерской художественной ковки.
По словам бизнесмена, теперь ему придется искать деньги на новое оборудование или закрывать фирму.
Жалуется на мародеров и владелица строительной компании: «Все сгорело! А еще и обворовали! Ни света, ничего нет. Только сегодня туда допустили».
У других арендаторов свои проблемы: они не могут перенести производство на другие площадки из-за отсутствия света и возможности вывезти оборудование.