Электрички задерживаются на Приозерском направлении в сторону Петербурга

Электрички опаздывают на Приозерском направлении. Фото: vk.com/spb_today

Задержка пригородных поездов произошла на Приозерском направлении Октябрьской железной дороги утром 20 апреля. Об этом в соцсетях сообщают пассажиры застрявшей в пути электрички.

- Приозерское направление электричек встало. Опоздание более 40 минут. Стоим в Капитолово в сторону города, - пишут обеспокоенные люди в паблике ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

С чем именно связана задержка, пассажирам не сообщают. Информационные сервисы Октябрьской дороги также не дают сведений о возможных ЧП и задержках на путях. Людям, обеспокоенным возможными проблемами на работе из-за опоздания, советуют брать справки: «В кассе, по требованию, выдается справка об опоздании поезда, по техническим причинам».

Впрочем, другие резонно замечают, что стоять за справками времени ни у кого не будет.

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В ОЖД назвали причиной сбоя технические неисправности.