Электрички задерживаются на Приозерском направлении в сторону Петербурга
Задержка пригородных поездов произошла на Приозерском направлении Октябрьской железной дороги утром 20 апреля. Об этом в соцсетях сообщают пассажиры застрявшей в пути электрички.
- Приозерское направление электричек встало. Опоздание более 40 минут. Стоим в Капитолово в сторону города, - пишут обеспокоенные люди в паблике ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
С чем именно связана задержка, пассажирам не сообщают. Информационные сервисы Октябрьской дороги также не дают сведений о возможных ЧП и задержках на путях. Людям, обеспокоенным возможными проблемами на работе из-за опоздания, советуют брать справки: «В кассе, по требованию, выдается справка об опоздании поезда, по техническим причинам».
Впрочем, другие резонно замечают, что стоять за справками времени ни у кого не будет.
ОБНОВЛЕНО:
В ОЖД назвали причиной сбоя технические неисправности.