Пробки достигли шести баллов утром 20 апреля

Утренние пробки сковали улицы Петербурга. Фото: Яндекс.Карты.

Утренние пробки осложнили жизнь автомобилистам Петербурга, спешащим на работу. Затруднения на дорогах во вторник достигли шести баллов, что не так страшно, но все равно неприятно.

Наибольшие затруднения традиционно возникли на Петроградской стороне, на Выборгской набережной в сторону Литейного моста, на Октябрьской набережной к мосту Александра Невского.

Очень плотно стоит Дальневосточный проспект от Дыбенко в сторону Гранитной и от той же улицы Дыбенко к Народной. Все очень плохо с выездом/въездом в Кудрово и в районе развязки КАД с Мурманским шоссе.

Стоит и сама КАД (внутренняя часть) от Обухово до Кудрово. Жесткий затор на Окбябрьской набережной при движении к Вантовому мосту, а также в обратную сторону.

Есть трудности на Софийской улице в районе Дунайского проспекта, а также на Московском проспекте и улице Типанова у метро «Московская».