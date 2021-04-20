ОЖД назвала причину задержек на Приозерском направлении

Сбой движения произошел на Приозерском направлении. Олег ЗОЛОТО (архив) Фото:

Октябрьская железная дорога уточнила информацию о сбое движения пригородных поездов на Приозерском направлении. О задержках утром 20 апреля сообщали пассажиры, застрявшие по пути на работу.

- Сегодня около 8 часов в районе станции Капитолово по техническим причинам произошла задержка в движении поездов пригородного сообщения. Некоторые поезда следуют с отставанием от графика на время от 10 до 50 минут, - информирует пресс-служба ОЖД.

Сейчас специалисты железной дороги стараются уменьшить время опоздания поездов и вернуть движение электричек в график.

Пассажиров призывают следить за объявлениями на станциях и в поездах, чтобы понимать врем отправления и прибытия. Уточнить вопросы можно в справочной службе РЖД.

- Октябрьская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства, - отмечает перевозчик.