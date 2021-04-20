68 участков и семь домов выкупят под снос для расширения шоссе от КАД до Колтушей

Для расширения Колтушского шоссе выкупят участки. Фото: Яндекс. Карты

Долгожданное расширение Колтушского шоссе от КАД до Колтушей должно начать в ближайшее время. Первый шаг для расширения трассы, она же Шоссейная улица, сделал губернатор Ленобласти, подписавший распоряжение о выкупе участков и домов вдоль дороги.

- В общей сложности изъятию путем выкупа подлежат целиком 11 земельных участков, частично — 57 земельных участков и 7 объектов капитального строительства (постройки и жилые дома). Копии распоряжения разосланы собственникам объектов недвижимости, - сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Напомним, что контракт на реконструкцию участка Колтушского шоссе от Янино до Суоранды был заключен осенью 2020-го года. Вместо двух полос здесь сделают четыре. Также будут сформированы отсутствующие ныне тротуары, оборудованы остановки транспорта и т.д. Для безопасности пешеходов проезжую часть отгородят железным забором. Срок окончания работ - 2024-й год.