Петербуржцы смогут оценить качество весенней уборки города в своем районе

Бондаренко поручил нарастить темпы весенней уборки Петербурга Артем КИЛЬКИН Фото:

Жители Санкт-Петербурга смогут сами оценить качество весенней уборки в их районе. С приходом тепла в Северной столице начался месячник по благоустройству - город подметают, убирают мусор, моют. Итоги подведут в том числе горожане - в рамках ежегодного анкетирования. На вторник, 20 апреля 2021 года, администрации районов и местные самоуправленцы убрали более 72 млн квадратных метров территории - это почти половина планов.

- В основном в городе уже приведены в порядок дворы: отремонтированы скамейки, водостоки, окна и входные группы в парадных, оборудование спортивных площадок, - рассказали в Смольном.

Планы по мытью фасадов пока что выполнены на половину. По поручению вице-губернатора Николая Бондаренко, темпы будут наращиваться, как только в городе будет стабильно тепло. Также в Петербурге отмыли более 25,3 млн "квадратов" дорог и тротуаров и более 67 млн "квадратов" газонов, парков и скверов.