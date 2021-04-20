12 732 человека обследовали на коронавирус за сутки в Петербурге

Около 13 тысяч человек проверили на коронавирус в Петербурге. Артем КИЛЬКИН (архив) Фото:

Почти 13 тысяч петербуржцев были обследованы на коронавирус за минувшие сутки. Это почти вдвое меньше, чем в обычные будние дни. Однако именно такие данные приводит на утро 20 апреля городской Оперативный штаб.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12 732 человека. Обработано 20 154 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Волонтеры, которых сейчас в Петербурге работает 1169 человек, выполнили за вчерашний день 6909 заявок. Петербуржцам, которым необходима их помощь волонтеров, нужно позвонить по номеру: 8-800-200-34-11.

Также продолжается раздача продуктовых наборов. С октября гуманитарную помощь получили 205 193 человека из числа пожилых, одиноких людей, а также малообеспеченных многодетных семей.