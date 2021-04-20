Дрозденко рассказал, когда в Мурино появятся поликлиника и полиция

В Мурино появится отделение полиции до конца 2021 года Олег ЗОЛОТО Фото:

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ответил на животрепещущий вопрос для жителей Мурино - когда у них появятся отделение полиции и поликлиника. В 2019 году Мурино получил статус города. Он очень быстро разрастается и стал домом для огромного количества людей. Во вторник, 20 апреля 2021 года, Дрозденко рассказал о строительстве важных для города учреждений.

- Модульное здание полиции будет возведено до конца 2021 года. Участок уже определен. Для строительства отделения выделено порядка 190 миллионов рублей, - рассказал губернатор.

Что касается поликлиники, то ее придется ждать подольше. Сейчас срок окончания строительства шестиэтажного здания - это первый квартал 2024 года.

- Но я все-таки рассчитываю, что до конца 2023 года мы ее введем, - добавил Александр Юрьевич.

На строительство поликлиники выделено 1 млрд 250 млн рублей. Медицинское учреждение будет принимать и детей, и взрослых. А при поликлинике располагаться станция скорой помощи.