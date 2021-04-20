Сиделка-мигрантка обокрала 78-летнюю пенсионерку на полмиллиона рублей

Пенсионерка обвинила сиделку в краже полумиллиона рублей полтора года назад. Артем КИЛЬКИН (архив) Фото:

Петербургские полицейские ищут 29-летнюю гражданку Узбекистана, которую подозревают в хищении полумиллиона рублей у пенсионерки из Красносельского района. Приезжая женщина работала у старушки сиделкой, а потом пропала. Вместе с ней исчезли и деньги, хранившиеся в квартире. Причем наличные пропали еще полтора года назад, но в полицию пенсионерка пришла только сейчас.

- 19 апреля в полицию обратилась женщина 1943 года рождения, проживающая на улице Тамбасова, с заявлением о том, что 09.12.2019 в дневное время из указанной квартиры гражданка Республики Узбекистан, работавшая сиделкой по найму, совершила хищение 500 000 рублей, - сообщает источник «КП-Петербург» правоохранительных органах.

Ранее в полицию пенсионерка не обращалась. С чем связана такая задержка, она не пояснила.

Учитывая все обстоятельства, а также то, что подозреваемая имела разрешение на работу в России в 2019 году, найти ее будет непросто - женщина давно могла уехать домой.

Сейчас историю с пропажей крупной суммы денег проверяют следователи, вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен позднее.