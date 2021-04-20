Рост числа выздоровевших от коронавируса произошел в Петербурге 20 апреля

Еще 687 петербуржцев заболели коронавирусом за сутки Олег ЗОЛОТО (архив) Фото:

Оперативный штаб по коронавирусу опубликовал свежие данные по пандемии на утро вторника, 20 апреля 2021 года. В Санкт-Петербурге, по сравнению с днем ранее, сильно выросло количество выздоровевших. Если накануне были выписаны 332 человек, то сегодня их прибавилось еще 1613. Так, за все время болезнь побороли 364 729 горожан.

- За последние сутки в Петербурге коронавирус обнаружен еще у 687 человек, это на пять заболевших меньше, чем днем ранее, - рассказали в оперштабе.

За все время пандемии официально инфекция выявлена у 408 699 жителей Петербурга. Из них 12 872 скончались, 35 умерли за последние сутки.

В Смольном отметили, что спрос на вакцинацию в Петербурге немного спал. Для сравнения, с 5 по 11 апреля от инфекции привились 49 711 человек, а с 12 по 18 апреля – 43 259. Хотя город готов проводить в 1,5 раза больше вакцинаций.