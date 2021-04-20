КАД в Петербурге дважды полностью перекроют с 21 по 23 апреля
На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга продолжаются ремонтные работы. Так, с 21 по 23 апреля 2021 года, трассу будут полностью перекрывать, правда всего дважды и по 20 минут. Ограничения в связи с установкой металлической опоры запланированы на участке между развязками с Таллинским шоссе и ЗСД.
- В ночь с 21 на 22 апреля с 00:00 до 00:20 часов будет полностью перекрыто движение по внутреннему кольцу КАД от Таллинского до ЗСД, - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.
В следующую ночь с 22 на 23 апреля в тоже время рабочие перекроют этот же участок, но на внешнем кольце трассы.
Полная остановка движения необходима для того, чтобы работники могли быстро произвести монтаж, а автомобилисты случайно не пострадали.