Общество

Огромного бобра нашли в центре Санкт-Петербурга

Лилия КОЗЛОВА

Сегодня 12:48

Животное поселилось во дворе дома на Ярославской улице
Живого бобра встретили в центре Петербурга
Живого бобра встретили в центре ПетербургаФото: СОЦСЕТИ

В центре Санкт-Петербурга горожане встретили необычного для этих мест гостя. Во дворе дома 4 по Ярославкой улице поселился огромный бобер. Пушистого строителя плотин встретила местная жительница Евгения Князева утром во вторник, 20 апреля 2021 года, и опубликовала фотографии зверька в социальной сети. Горожане удивились такому гостю.

- Они спокон веков вокруг Новой Голландии жили, я их видела, и яблоком угостить пыталась, и фото есть, но не под рукой, - рассказала в комментариях к посту одна из петербурженок.

Бобер явно испугался повышенного внимания к себе и забился в угол. Горожане вызвали спасательную службу, чтобы специалисты отловили животное, осмотрели его, проверили здоровье и помогли вернуться обратно в естественную среду обитания, так как в центре Петербурга ему явно не очень комфортно.

Животное испугалось и спряталось во дворе. Сейчас его уже спасли
Животное испугалось и спряталось во дворе. Сейчас его уже спаслиФото: СОЦСЕТИ

Читайте также

Результаты поиска