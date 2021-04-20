Огромного бобра нашли в центре Санкт-Петербурга

Живого бобра встретили в центре Петербурга СОЦСЕТИ Фото:

В центре Санкт-Петербурга горожане встретили необычного для этих мест гостя. Во дворе дома 4 по Ярославкой улице поселился огромный бобер. Пушистого строителя плотин встретила местная жительница Евгения Князева утром во вторник, 20 апреля 2021 года, и опубликовала фотографии зверька в социальной сети. Горожане удивились такому гостю.

- Они спокон веков вокруг Новой Голландии жили, я их видела, и яблоком угостить пыталась, и фото есть, но не под рукой, - рассказала в комментариях к посту одна из петербурженок.

Бобер явно испугался повышенного внимания к себе и забился в угол. Горожане вызвали спасательную службу, чтобы специалисты отловили животное, осмотрели его, проверили здоровье и помогли вернуться обратно в естественную среду обитания, так как в центре Петербурга ему явно не очень комфортно.